РЖД начали тестирование оформления льготных билетов для многодетных семей

Как рассказали в холдинге, в качестве пилотного полигона был выбран Санкт-Петербург

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) начали поэтапное тестирование оформления льготных билетов на пригородные поезда для многодетных семей, сообщили в холдинге.

"Начали поэтапное тестирование оформления льготных билетов на пригородные поезда для многодетных семей с помощью приложения "ПроТранспорт+", - говорится в сообщении.

Как рассказали в РЖД, в качестве пилотного полигона был выбран Санкт-Петербург, где работает один из крупнейших перевозчиков в пригородном сообщении - Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

"На первом этапе новая схема цифрового оформления проезда проходит тестирование фокус-группой. После успешной отработки технических и пользовательских сценариев проект будет поэтапно расширяться", - отметили в РЖД.

"Реализация льгот на проезд пригородным транспортом в цифровом виде требует длительной и кропотливой работы многих ведомств, а также создания специальных ресурсов, помогающих перевозчикам в режиме онлайн получать подтверждение права пассажиров на эти льготы. Сейчас на полигоне Северо-Западной ППК начался эксперимент по оформлению льготных билетов для членов многодетных семей с помощью приложения "ПроТранспорт+". Это очень сложная в подготовке, но удобная для пассажиров технология. По итогам ее тестирования будет принято решение о тиражировании на полигоны других наших пригородных перевозчиков", - добавил замглавы РЖД Иван Колесников, чьи слова приводятся в сообщении.

В РЖД рассказали, как воспользоваться новым сервисом: сначала необходимо подтвердить право на льготу на "Госуслугах", затем указать СНИЛС и дату рождения в личном кабинете в приложении "ПроТранспорт+", а при покупке билета выбрать категорию "Члены многодетных семей". Далее необходимо оплатить проезд банковской картой и затем приложить полученный электронный билет к турникету и предъявить при проверке в поезде. Электронный билет будет доступен в приложении, даже когда пользователь будет офлайн.

В РЖД уточнили, что льготные билеты можно оформить в приложении на всех членов многодетной семьи. Проект холдинг реализует при участии Минтранса РФ и администрации Санкт-Петербурга.

В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что после завершения эксперимента программу планируется расширить и на другие регионы страны. "Помимо пригородного железнодорожного сообщения многодетные семьи также смогут воспользоваться льготами для приобретения билетов онлайн на авиатранспорт", - добавили в министерстве.

Как пояснили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, пилотный проект продлится до октября текущего года. Далее будет рассмотрена его реализация на всей территории России.