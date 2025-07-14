Еврейской автономии спишут больше 200 млн рублей бюджетных кредитов

Эти средства можно будет направить на инвестиции в развитие региона и ускорить работы по реализации мастер-плана Биробиджана и агломерации, сообщила врио губернатора автономии Мария Костюк

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 200 млн рублей бюджетных кредитов спишут Еврейской автономной области (ЕАО), соответствующее решение было принято на заседании правительства России. Об этом сообщила в Telegram-канале врио губернатора автономии Мария Костюк.

"Сегодня на заседании правительства России было принято решение, что в рамках развития центров экономического роста дальневосточных ЕАО в 2025-2026 годы получит более 220 млн рублей. Также будет списана задолженность ЕАО по бюджетным кредитам. Эти средства, более 200 млн рублей, можно будет направить на инвестиции в развитие региона и ускорить работы по реализации мастер-плана Биробиджана и агломерации", - говорится в сообщении.

Врио губернатора добавила, что ранее при поддержке заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева регион получил 600 млн рублей из федеральных средств на ремонты социальных объектов и благоустройство.

В конце прошлого года проект регионального бюджета на 2025 год был принят с дефицитом в 768,5 млн рублей. Доходы составляли 23,5 млрд рублей, расходы - 24,2 млрд рублей. Председатель регионального парламента Романа Бойко уточнял, что в течение года бюджет будет корректироваться за счет дополнительных средств.