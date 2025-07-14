Минфин проведет очередную замену белорусских еврооблигаций трех выпусков

Реализовать такую операцию могут только те владельцы, которые приобрели еврооблигации до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах министерства финансов

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии объявило о проведении 21 и 28 августа плановой замены еврооблигаций с датой погашения в 2026, 2030 и 2031 годах на гособлигации республики.

"Министерство финансов информирует об очередном раунде замены еврооблигаций Республики Беларусь на локальные государственные облигации в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 <...>. 21 августа 2025 года состоится замена еврооблигаций с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026) и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 г. (Беларусь-2031). 28 августа 2025 года состоится замена еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 г. (Беларусь-2030)", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Осуществить замену могут только те владельцы, которые приобрели еврооблигации до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах министерства финансов. "Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент. Дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Республика Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент", - уточнила пресс-служба.

К процедуре замены будут допущены заявки, поданные и верифицированные в порядке, определенном постановлением правительства и Нацбанка от 26.09.2022 №643/20.

Ввиду санкций правительство республики приняло решение выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. В сентябре 2024 году Минфин предусмотрел возможность замещения евробондов на внутренние государственные облигации через российский Национальный расчетный депозитарий. В конце декабря 2024 г. министерство произвело первое замещение еврооблигаций.