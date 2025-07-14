Московский регион поставил новый летний рекорд энергопотребления 11 июля

Он составил 16 117 МВт

МОСКВА, 14 июля./ТАСС/. В энергосистеме Московского региона 11 июля в 14:00 мск установлено новое значение максимума летнего потребления мощности на уровне 16 117 МВт, сообщили ТАСС в "Системном операторе". Это на 34 МВт превысило предыдущий рекорд, установленный прошлым летом - 2 июля 2024 года.

"11 июля новый летний рекорд потребления зафиксирован в энергосистеме г. Москвы и Московской области. Он установлен в 14:00 по местному времени при среднесуточной температуре 27,3 градуса. Он составил 16 117 МВт. Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 года в 14:00 при среднесуточной температуре 25,1 градуса", - отметили в "Системном операторе Единой энергетической системы".