В Подмосковье создали 17,5 тыс. рабочих мест за полгода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за этот период было введено в эксплуатацию 720 нежилых объектов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сопровождение Центра содействия строительству позволило создать 17,5 тыс. рабочих мест в Подмосковье за шесть месяцев 2025 года. Это на 6 тыс. больше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Более 6,2 тыс. проектов находится на сопровождении Центра содействия строительству - такой показатель мы зафиксировали за шесть месяцев 2025 года. За это же время создано 17,5 тыс. рабочих мест - на 6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Воробьев.

Он добавил, что за этот период было введено в эксплуатацию 720 нежилых объектов, общий объем инвестиций в которые составил 74 млрд рублей. Кроме того, выдано 1,3 тыс. разрешений на строительство с объемом инвестиций свыше 194 млрд рублей.

Губернатор перечислил проекты, которым Центр помог получить разрешение на строительство. В их число вошли корпус ветклиники с операционными, лабораторией и отделением неотложной помощи для животных, цех по производству глазного геля и крема, ФОК с бассейном, бадминтонным центром, тренажерным залом и залами для бокса и борьбы, хлебопекарное предприятие и новый комплекс по изготовлению слоеного теста, слоек и блинов.

"Все это говорит о высоком темпе развития региона и устойчивом интересе бизнеса к работе в Московской области. Эту работу мы будем продолжать и дальше", - заключил Воробьев.