Система Центрального региона установила новый рекорд по энергопотреблению

Новое значение максимума составило 33 772 МВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергетической системы"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Центрального региона 11 июля в 14:00 мск установлено новое значение максимума летнего потребления мощности на уровне 33 772 МВт, сообщили ТАСС в "Системном операторе". Это на 503 МВт превысило предыдущий рекорд, установленный прошлым летом - 4 июля 2024 года.

"В ОЭС Центра максимальный уровень потребления мощности зафиксирован 11 июля в 14:00 по московскому времени при среднесуточной температуре 26,3 градуса. Максимум составил 33 772 МВт. Это на 503 МВт больше, чем было установлено годом ранее - 4 июля 2024 года в 14:00 мск при среднесуточной температуре 24,5 градуса", - уточнили в "Системном операторе Единой энергетической системы".

Так, в Тульской области 11 июля в 14:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха 26,2 градуса был зафиксирован новый максимум потребления мощности на уровне 1 397 МВт (+24 МВт по сравнению с показателем годом ранее). "Предыдущий рекорд был установлен 2 июля прошлого года - при среднесуточной температуре 25,6 градуса и составил 1 373 МВт. Причинами роста стало также увеличение потребления мощности предприятиями химической промышленности и металлургического производства", - отметили в компании.

В Белгородской области пик потребления мощности на уровне 2 087 МВт был зафиксирован 11 июля в 16:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха 27,7 градуса, что на 5 МВт больше, чем годом ранее.

8 июля в 11:00 мск при температуре 24,2 градуса новый летний максимум потребления мощности был достигнут в энергосистеме Калужской области - 996 МВт. "Это на 11 МВт больше, чем было зафиксировано два года назад - 23 июня 2021 года при температуре 26 градусов. На рост потребления мощности существенное влияние оказали новый центр обработки данных "Яндекса" и предприятие по обработке древесины", - отмечают аналитики.

Максимум энергопотребления в ОЭС Центра был отмечен и в Рязанской области 10 июля в 16:00 по мск при среднесуточной температуре 27,3 градуса. Таким образом, рекордное значение достигло 1 058 МВт (+40 МВт по сравнению с предыдущим годом). Среди причин роста "Системный оператор" назвал увеличение потребления населением и потребителями, относящимися к мелкомоторной нагрузке, и предприятием газотранспортной системы.

Ранее в Минэнерго заявлял, что энергетическая система России работает в штатном режиме, не было зафиксировано технологических отключений, вызванных высокими летними температурами.