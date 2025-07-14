"Эр-телеком" назначил нового вице-президента по финансам

Сергей Бочаров будет решать вопросы финансово-экономической деятельности и инвестиционного планирования телекоммуникационного холдинга

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новым вице-президентом по финансам телекоммуникационного холдинга "Эр-телеком" назначен Сергей Бочаров, он возьмет на себя вопросы, связанные с финансово-экономической деятельностью и инвестиционным планированием компании. Об этом говорится в сообщении оператора.

"Вице-президентом по финансам - CFO АО "ЭР-телеком холдинг" назначен Сергей Бочаров", - сказано в сообщении.

В новой должности Бочаров будет отвечать за вопросы, связанные с финансово-экономической деятельностью и инвестиционным планированием, а также реализацию проектов по повышению операционной эффективности холдинга. "Бочаров обладает большим опытом работы в сфере финансов в крупнейших компаниях России, стран СНГ и Западной Европы", - отметили в пресс-службе.

Занимавший ранее пост вице-президента по финансам Леонид Сиротинин покидает компанию в связи с окончанием контракта.

О компании

"ЭР-телеком" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Пермская финансово-производственная группа владеет 95% акций компании.