Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ официальных курсов валют

Он перешел к снижению и составлял 1 066,27 пункта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Индекс РТС на Московской бирже демонстрировал рост, после публикации Банком России официальных курсов валют перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 15 июля до 78,3722 руб., евро - до 91,7738 руб., юаня - до 10,8932 руб.

По данным на 17:18 мск, индекс РТС рос на 0,79%, до 1 077,02 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,79% и находился на уровне 2 662,81 пункта.

К 17:31 мск индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 066,27 пункта (-0,22%), а индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 653,6 пункта (+0,44%).