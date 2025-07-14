"Шанхай жибао": глава Wahaha стала ответчиком по делу о наследстве на $1,8 млрд

По данным газеты, истцами выступили люди, выдающие себя за внебрачных детей основателя компании

ШАНХАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Глава компании Hangzhou Wahaha Group Цзун Фули - одна из богатейших людей в Китае - стала ответчиком по делу о наследовании фонда размером $1,8 млрд. Как сообщило издание "Шанхай жибао", истцами выступили люди, выдающие себя за внебрачных детей основателя компании.

Цзун Фули - единственная дочь основателя Wahaha Цзун Цинхоу, которую он публично признавал. Бизнесмен умер в феврале 2024 года, и его дочь теперь является председателем компании.

Иск в отношении Цзун Фули подали три человека, которые заявили, что их отцом является Цзун Цинхоу, а матерью - одна из бывших менеджеров Wahaha.

Компания Wahaha была основана Цзун Цинхоу в 1987 году. Ее штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Она является одним из лидером в КНР на рынке бутилированной воды и прохладительных напитков.

Согласно Forbes, состояние Цзун Фули оценивается в $5,3 млрд, она входит в сотню богатейших жителей КНР.