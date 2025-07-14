Вагенкнехт: ЕС в ответ на пошлины США следует отменить санкции против России

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" также отметила необходимость запуска газопровода "Северный поток"

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт считает, что Евросоюзу в ответ на 30-процентные пошлины США следует отменить санкции против России и запустить газопровод "Северный поток".

"Я считаю, что этому раболепию [перед США] необходимо положить конец! Мы, наконец, нуждаемся в политиках, которые будут суверенно защищать интересы нашей экономики и граждан", - написала Вагенкнехт в X. "Вместо того, чтобы позволять Трампу себя шантажировать, Германии и Европе следует срочно освободиться от энергетической и цифровой зависимости от США. Первым шагом к этому была бы отмена антироссийских санкций! Отремонтировать "Северный поток"! - призвала она.

Президент США Дональд Трамп опубликовал 12 июля на своей странице в соцсети Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%. Аналогичные меры объявлены в отношении Мексики.

Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.