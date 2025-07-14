Минцифры: более 6,3 тыс. деревень подключили к связи при помощи базовых станций

За месяц абоненты в среднем потребляют 28 Гб мобильного интернет-трафика и 319 минут общаются телефону, говорится в анализе министерства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 6,3 тысячи деревень и сел подключили к связи и интернету с использованием базовых станций в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Об этом говорится в ответе Минцифры РФ на итоги аудита Счетной палаты РФ на эффективность бюджетных расходов на оказание населению универсальных услуг связи в части доступа к интернету и сотовой связи.

"По состоянию на 1 июля 2025 года подключено уже 6 337 малых населенных пунктов с использованием базовых станций. Исследования показывают, что потребление услуг связи на базовых станциях проекта УЦН на треть выше, чем в среднем по стране", - отмечается в документе.

Согласно анализу сетевого трафика, который был представлен Минцифры, за месяц абоненты в среднем потребляют 28 Гб мобильного интернет-трафика и 319 минут общаются по мобильному телефону.