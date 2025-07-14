Депутат Туров: новые пошлины для мигрантов нужны для контроля за местоположением

Нововведения также приведут к дополнительным поступлениям средств в бюджет, отметил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Введение новых пошлин в отношении трудовых мигрантов необходимо для усиления контроля за местом пребывания иностранцев на территории РФ. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров ("Единая Россия").

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе палата парламента рассмотрит законопроекты, которые предусматривают новые государственные пошлины для мигрантов.

"Если говорить о его, наверное, такой главной истории, главной такой линии, то, конечно же, для нас очень важен контроль за прибывающими к нам мигрантами. И как раз эти направления, которые обсуждаются в рамках законов, это будет давать возможность нам усилить контроль за местом их фактического пребывания. <…> Это будет способствовать [снижению] уровня нелегальной миграции ", - объяснил Туров.

Он также отметил, что нововведения в том числе приведут к дополнительным поступлениям средств в бюджет. "Но, в первую очередь, стоит задача [по обеспечению] защиты наших граждан и обеспечению безопасности Российской Федерации", - подчеркнул депутат.

Туров также напомнил, что Госдума уже несколько лет "системно и скрупулезно" занимается темой миграционной политики. За эти вопросы в палате парламента отвечает отдельная комиссия во главе вице-спикером Ириной Яровой и профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "И вот тот законопроект, о котором сегодня говорил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, он продолжает вот эту системную работу Государственной думы и депутатов в целом", - заключил парламентарий.

О законопроектах

В рамках планируемых изменений предлагается установить на уровне 4 200 рублей размер пошлины за выдачу, переоформление патента или продление срока разрешения на работу. Стоимость дубликата патента или разрешения на работу, согласно законопроекту, будет составлять 2 100 рублей.

Кроме того, планируется пересмотреть тарифы на несколько других административных процедур. В частности, речь идет о пошлинах за постановку иностранных граждан на учет по месту временного пребывания, регистрацию по месту постоянного жительства, продление срока временного нахождения на территории РФ, регистрационные действия с транспортными средствами (автомобилями и другими видами транспорта). Володин уточнял, что эти изменения направлены на оптимизацию работы миграционной службы и повышение качества предоставляемых услуг.