Посол Японии: более 120 компаний страны не покидали российский рынок

Ушедшие японские бренды будут сами решать, когда возвращаться в Россию, подчеркнул дипломат

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 120 компаний, входящих в японскую бизнес-ассоциацию, по-прежнему остаются на российском рынке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

"Даже в нынешней ситуации, например, более 120 компаний по-прежнему входят в японскую бизнес-ассоциацию, состоящую в первую очередь из японских фирм, находящихся в Москве и Подмосковье. Японские компании, в том числе и эти фирмы, остающиеся здесь, с высокой заинтересованностью наблюдают за ситуацией вокруг России", - отметил он.

Отвечая на вопрос, планируют ли ушедшие из РФ японские бренды возвращаться в страну, посол подчеркнул, что в первую очередь важно "добиться скорейшего окончания прискорбной войны". "Что же касается реального возвращения на российский рынок и сроков такого возвращения, то это будет решением каждой отдельной компании", - добавил Акира Муто.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться на российский рынок.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.