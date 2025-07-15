Темпы роста ВВП Китая в январе - июне составили 5,3%

Валовый внутренний продукт КНР за полгода равняется 66,05 трлн юаней, или $9,23 трлн

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Темпы роста китайской экономики в январе - июне достигли 5,3%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как следует из распространенного доклада, ВВП Китая за полгода составил 66,05 трлн юаней, или $9,23 трлн по текущему курсу ЦБ страны.

Согласно опубликованной статистике, темпы роста в сельском хозяйстве КНР достигли 3,7% (3,11 трлн юаней, или около $436 млрд), а в промышленности и в сфере услуг сохранили динамику на уровне 5,3% (23,91 трлн юаней, или $3,34 трлн) и 5,5% (39,03 трлн юаней, или $5,46 трлн) соответственно.

Во II квартале темпы роста китайского ВВП достигли 5,2%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем в январе - марте.

Китай стремится сохранить экономический рост за счет модернизации, в связи с чем власти проводят политику по усилению открытости и поощряют международное сотрудничество в инновационной сфере. КНР выступает в качестве одной из ведущих мировых экономик, вклад которой в прирост глобального ВВП составляет порядка 30%.

По данным ГСУ, темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигли 5,2%. В 2024 году они составили 5%, в то время как Всемирный банк прогнозировал 4,9%. Целевой показатель, установленный правительством КНР на 2025 год, - "примерно 5%".