"Ведомости": в Центральной Азии появится пятизвездочный отель Azimut Hotels

Как пишет газета, это будет первая гостиница компании такой категории в регионе

ТАШКЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Российская гостиничная сеть Azimut Hotels откроет первый пятизвездочный отель в Центральной Азии, взяв в управление International Tashkent в столице Узбекистана. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Как уточняет издание, International Tashkent был открыт в 1997 году и стал первой гостиницей в республике, получившей пять звезд. До 2012 года ей управлял InterContinental, а весной 2024 года она была выкуплена компанией Smart Fast Stroy за $26 млн.

"Ведомости" добавили, что отель переименуют в Azimut Grand Hotel Tashkent. В то же время это будет первый отель компании такой категории в регионе и вторым в Узбекистане - в 2024 году состоялось открытие четырехзведочного отеля Azimut Hotel Tashkent, ранее известного как "Модерно Ташкент".

В мае Azimut Hotels сообщили ТАСС, что планирует открыть 15 отелей в 2025 году в РФ и странах Азии и Ближнего Востока. В частности, тогда заявлялось об активной подготовке к открытию гостиницы в Узбекистане.