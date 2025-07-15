Gis mining прогнозирует большую модернизацию майнинг-оборудования

Этому способствует рост биткойна, заявил владелец и генеральный директор оператора майнинговых дата-центров Василий Гиря

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Рост биткойна, а также в целом капитализации криптовалютного рынка может привести к масштабной модернизации майнинг-оборудования в России. Об этом ТАСС заявил владелец и генеральный директор оператора майнинговых дата-центров Gis mining Василий Гиря.

"Рост капитализации криптовалютного рынка значительно повысил интерес российских финансовых компаний к инвестиционным продуктам на майнинг. Заметно вырос спрос на современное оборудование для майнинга, мы ожидаем в России в текущем году обновление парка вычислительного оборудования на 50%", - отметил Гиря.

По его словам, это самая масштабная модернизация вычислительного оборудования за все время развития отрасли промышленного майнинга в России.

Он также подчеркнул, что обновление парка вычислительного оборудования происходит в рамках новой правовой среды, оборудование нового поколения включается в реестры, таким образом, заказчики компаний промышленного майнинга ведут свою деятельность в правовом поле России.