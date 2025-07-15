Продажи вееров в Центральной России выросли почти в три раза из-за жары

По данным Ozon, например, продажи стационарных сплит-систем, ручных кондиционеров и вентиляторов выросли в 3,1 раза, вееров - в 2,8 раза, пляжных зонтов и мороженого в 1,7 раза

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Продажи вееров во вторую неделю июля увеличились в 2,8 раза в Центральной России по сравнению с неделей ранее из-за жаркой погоды, спрос на мороженое вырос в 1,7 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

"Вторая неделя июля стала аномально жаркой для Центральной России, что привело к всплеску спроса на климатическую технику и другие летние товары. Например, продажи стационарных сплит-систем, ручных кондиционеров и вентиляторов выросли в 3,1 раза, вееров - в 2,8 раза, пляжных зонтов и мороженого в 1,7 раза", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что малые города показывают опережающий темп роста - продажи там растут быстрее, чем в среднем по России. Например, спрос на ручные вентиляторы вырос в 6,2 раза, на кондиционеры - в 4,6 раза.

На прошлой неделе в Москве была зафиксирована рекордно жаркая погода. Например, 12 июля в Гидрометцентре РФ сообщили, что жара в центре столицы во второй половине дня достигла 36 градусов.