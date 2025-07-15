Миронов: аналог утильсбора для промышленности увеличит цены на товары

Подобных мер следует избегать, сказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Промышленный сбор, аналог утильсбора для промышленности, повысит цены на товары, таких мер надо избегать. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"В правительстве анонсируют новый платеж как аналог утильсбора. И есть риск, что он приведет ровно к тем же последствиям - взвинтит цены на соответствующие промышленные товары. В условиях и так растущей инфляции стоит избегать таких мер, даже под благовидным предлогом поддержки отечественных производителей", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, правительство прорабатывает введение промышленного сбора в критически важных отраслях промышленности, в том числе электронике. Как и утильсбор, он будет взиматься со всех производителей, но отечественным впоследствии компенсироваться, добавил депутат. При этом, по мнению председателя партии, из-за утильсбора автомобили недоступны большинству граждан, так как цены выросли и на иномарки, и на отечественные автомобили.

Миронов считает, что поддерживать российское производство нужно с помощью доступных кредитов. "О каком развитии конкуренции и производства в целом можно говорить, если, например, в том же Китае предприятия получают кредиты под 3%, а у нас под 30%?" - подчеркнул он.