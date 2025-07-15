В Приморье в I полугодии удвоилось число получивших господдержку предпринимателей

Как сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес", также принято решение об индивидуальном сопровождении 435 представителей малого и среднего бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, которые воспользовались мерами государственной поддержки центра "Мой бизнес", увеличилось до 10,5 тыс., что превышает показатель первого полугодия прошлого года более чем в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"В первом полугодии 2025 года центр "Мой бизнес" предоставил различные меры поддержки более чем 10,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать свой бизнес, 70% которых - новые получатели услуг. Также принято решение об индивидуальном сопровождении 435 представителей малого и среднего бизнеса", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в первом полугодии минувшего года мерами поддержки воспользовались 4 575 предпринимателей.

За первую половину текущего года поддержка малому и среднему бизнесу оказана на сумму порядка 60 млн рублей. С начала года "Мой бизнес" провел 110 мероприятий, среди которых форум "Бизнес у моря", объединивший более 1,7 тыс. участников, обучающие программы, бизнес-выезды и деловые встречи. Предприниматели уже получили акселерационные услуги на общую сумму свыше 17,7 млн рублей. Ожидается, что каждый затраченный на образовательные программы рубль к концу года превратится в семь рублей в валовой выручке компании уже к концу года. Также принято решение о выделении более 18,5 млн рублей поддержки в рамках "программ выращивания", которые благодаря комплексным подходам и сопровождению, по подсчетам специалистов, способны обеспечить валовый прирост в размере 842 млн рублей, что в дальнейшем отразится и на количестве рабочих мест, и на размере обязательных платежей в бюджет региона.

"В рамках проекта "Интеграция участников СВО в предпринимательскую деятельность" завершили обучение 14 ветеранов боевых действий, а для произведенных ими товаров разработан специальный знак "Марка героя", и работа в этом направлении продолжается", - отметил генеральный директор центра "Мой бизнес" Андрей Шевченко. Еще две приморские компании в этом году получили статус резидентов Фонда "Сколково", увеличив их общее число до 33.