В Новосибирске снесут более 500 самовольных киосков

Владельцы разместили их без необходимых разрешений и договоров

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирска намерены снести 577 нестационарных объектов, которые владельцы разместили без соответствующих разрешений и договоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ранее прокуратура внесла мэру Новосибирска представление, указав на неэффективность работы с самовольными нестационарными объектами. По данным надзорного ведомства, задолженность "самоволок" перед бюджетом составляет порядка 190 млн рублей. Кроме того, надзорное ведомство поставило перед властями вопрос об отмене моратория на снос ларьков и киосков, действующего с 2022 года.

"Общее количество самовольных нестационарных объектов, расположенных на территории города Новосибирска, направленных для осуществления демонтажа <…> составляет 577 объектов", - проинформировали в мэрии.

В администрации города напомнили, что действующий сейчас мораторий не распространяется на самовольные объекты и точки, владельцы которых не вносят плату за аренду земельного участка. С 1 июля ограничение не касается тех объектов, которые не соответствуют требованиям к внешнему облику. В мэрии планируют рассмотреть вопрос об отмене моратория, поставленный прокуратурой: "Решение по указанному вопросу будет принято с учетом результатов работы <…> по приведению нестационарных объектов в соответствие с требованиями к их внешнему облику."

В Новосибирске с 2022 года действует мораторий на снос нестационарных объектов, таких как киоски, павильоны и другие. Важность этой меры власти объясняют поддержкой малого и среднего бизнеса в условиях санкций - ранее такие объекты активно демонтировали. В частности, с 2018 по 2022 год было снесено 1,8 тыс. объектов. В декабре 2024 года горсовет решил продлить действие ограничения до 2026 года. С просьбой о сохранении моратория выступали предприниматели.