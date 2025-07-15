К 2023 году в Мончегорске побывали 58 тыс. гостей, к 2035 году турпоток, по прогнозам, достигнет 120 тыс. человек

МУРМАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Территориальный бренд "Озера вокруг нас" и бренд-стратегия в целом позволили промышленному городу Мончегорску в Мурманской области увеличить турпоток в 10 раз за последние несколько лет. Об этом сообщила ТАСС директор Агентства развития Мончегорска Анна Федорова.

Мончегорск - традиционно город-металлургов, однако в последние годы тенденция начала постепенно меняться. Мончегорск привлекает туристов благодаря природным явлениям, арктической кухне и событийному туризму. К 2023 году в Мончегорске побывали 58 тыс. гостей, к 2035 году турпоток, по прогнозам, достигнет 120 тыс. человек.

"Бренд "Озера вокруг нас" помогает нам говорить с туристами и жителями на одном языке - языке природы, спокойствия, северной глубины и гостеприимства. Благодаря последовательной реализации бренд-стратегии, Мончегорск не только нарастил турпоток в 10 раз, но и получил устойчивое позиционирование на туристической карте Арктики", - сказала Федорова.

Она добавила, что за последние годы бренд стал смысловой рамкой для событийного и спортивного туризма в Мончегорске. Он объединяет ключевые активы города - озеро Имандра, гору Поазуайвенч, сезонные фестивали и инфраструктурные проекты. В ближайшее время Мончегорск планирует привлекать новых гостей за счет реализации проектов по развитию горного комплекса со смотровой площадкой, строительству апарт-отеля и других инициатив.

Эксперт отметила, что эффективная бренд-стратегия оказывает комплексное влияние на развитие территории. "Развитие сильного регионального бренда способствует росту туристического интереса не только столицы субъекта, но и малых городов при условии системной работы над повышением их привлекательности для путешественников. Растущий турпоток улучшает инвестиционный климат, стимулирует деловую активность, и в целом повышается качество жизни в регионе и в отдельных населенных пунктах", - подчеркнула Федорова.

В качестве примера она привела Мурманскую область, вошедшую в число регионов с наиболее эффективным региональным брендом. Помимо Мурманска туристический интерес стабильно растет к другим точкам региона - Хибинам, Териберке, Ловозеру и Мончегорску. Город металлургов вошел в пятерку самых привлекательных туристических направлений Мурманской области.

О туризме в Кольском Заполярье

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Количество туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на 15-20%, ставя новые рекорды. Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока, рассчитывая, что уже в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметки в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, достигнет в ближайшие два-три года. 2025 год в Заполярье объявлен Годом промышленного туризма.