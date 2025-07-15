В Новосибирске приостановили реализацию проекта портала электронных медрецептов

Это связано с недостатком финансирования, указал представитель компании-разработчика Эльдар Ибрагимов

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Проект платформы электронных медицинских рецептов, призванной помочь в цифровизации системы здравоохранения Новосибирской области, поставлен на паузу из-за недостатка финансирования. Об этом рассказал ТАСС представитель компании-разработчика Эльдар Ибрагимов.

"Наш проект электронных медицинских рецептов пока находится в паузе из-за недостатка финансирования. В проекте все готово к запуску, но нужно финансирование. Как будет денежная подушка, так запускаемся. Специфика - проект социально ответственный", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что команда уже подалась на несколько грантов.

Сервис уже работал в тестовом режиме в сотрудничестве с несколькими клиниками и представляет собой приложение, зайти в которое можно через сайты Госуслуг и банков. Проект вошел в список лауреатов бизнес-акселератора новосибирского академпарка. В нем участвуют как молодые ученые и разработчики, так и предприниматели, имеющие зрелый бизнес, но испытывающие трудности с его масштабированием. В финале проходит конкурс проектов, по результатам которого лучшие команды приглашаются в бизнес-инкубатор, где они развивают свои стартапы при поддержке академпарка.