Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии растет

Курс юаня находится на уровне открытия 10,838 рубля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии на Московской бирже демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,28%, до 2 748,9 пункта, индекс РТС - на 1,28% - до 1 104,94 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 2,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,838 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост, находился на уровне 2 745,92 (+1,17%), индекс РТС составлял 1 103,74 пункта (+1,17%). В это же время курс юаня находился на уровне открытия 10,838 рубля (-2,6 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 1,11% и находился на уровне 2 744,14 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.