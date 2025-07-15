Канада ограничила допуск иностранных компаний к госзакупкам

Речь идет об отстранении от тендеров компаний из стран, которые вводят аналогичные запреты для канадских предприятий

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Канады утвердило новый регламент, регулирующий допуск бизнеса к участию в государственных закупках, который предполагает отстранение от тендеров иностранных компаний из стран, вводящих аналогичные запреты для канадских фирм. Об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.

"В то время как правительство Канады ведет переговоры с США о новом партнерстве в сфере экономики и безопасности, оно также принимает меры по защите канадских работников и предприятий от недобросовестных торговых практик. <...> Согласно новой политике, поставщики из стран, ограничивающих доступ Канады к своим госзакупкам, будут отстраняться от участия в торгах по канадским федеральным контрактам", - говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Марк Карни также указал, что эти меры помогут расширить возможности канадских компаний для участия в федеральных тендерах и обеспечить им приоритетный доступ. Новая политика будет касаться всех госконтрактов на сумму свыше $10 тыс., не связанных с вопросами обороны. Также на фоне угроз введения новых пошлин со стороны США правительство Канады изучает возможности для расширения закупок стали и алюминия канадского производства для реализации финансируемых правительством проектов.

11 июля Карни заявил, что его правительство приняло к сведению угрозу введения президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин на канадские товары и будет прорабатывать меры по защите канадских рабочих и бизнеса. Перед этим Трамп направил премьер-министру письмо с уведомлением о введении новых 35-процентных импортных пошлин на товары из Канады с 1 августа.

2 апреля Трамп объявил, что США установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%, для отдельных государств он определил индивидуальные пошлины. Американская администрация с 3 апреля ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, в том числе из Канады, в тот же день Оттава установила ответные пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, однако позже Карни распорядился отложить введение новых пошлин на шесть месяцев. 8 июля на заседании своего кабинета Трамп заявил о намерении ввести пошлины на медь на уровне 50%, чтобы стимулировать американскую металлургическую промышленность. В конце мая Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий, в том числе из Канады, с 25% до 50%.