Казахстан начал сам возводить одну из трех ТЭЦ, которые планировал строить с РФ

Премьер-министр республики Олжас Бектенов отметил, что казахстанская сторона может начать самостоятельно реализовывать и другие проекты

АСТАНА, 15 июля. /ТАСС/. Казахстан начал своими силами строить одну из трех угольных ТЭЦ, возведение которых планировалось при участии России. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, и поэтому ТЭЦ в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому. "[Компания] Самрук-Энерго уже занимается на площадке, работы ведутся", - сказал глава правительства на пресс-коференции. Он указал, что по ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске "пока ожидаем ответ от российской стороны".

По его словам, в ближайшее время казахстанская сторона может начать самостоятельно реализовывать и другие проекты. "Потому что ТЭЦ важны, мы долго ждать не можем", - подчеркнул Бектенов.

В мае заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, что Астана ведет переговоры с Россией по вопросу экспортного кредитования оборудования, предназначенного для строительства трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на севере и западе республики. Он утверждал, что экспортное финансирование осуществляется страной, которая поставляет оборудование, и РФ должна предоставить республике льготное финансирование.

В апреле 2024 года было подписано межправительственное соглашение между Казахстаном и Россией о реализации проектов по строительству трех угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Власти Казахстана планировали поэтапно завершить их строительство до 2032 года.