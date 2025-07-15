В Приангарье перенесли сроки постройки соцобъектов в зоне наводнения 2019 года

В частности, изменены сроки ввода в строй школы на 520 мест и детского сада на 140 мест

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию нескольких социальных и коммунальных объектов в муниципалитетах Иркутской области, пострадавших в 2019 году от разрушительного паводка, перенесли с 2025-2026 годов на 2026-2030 годы. Соответствующие изменения внесены в программу восстановления поврежденной инфраструктуры и утверждены распоряжением правительства РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, изменены сроки ввода в строй школы на 520 мест и детского сада на 140 мест в микрорайоне Восточный Нижнеудинска, нескольких многофункциональных культурных центров в Нижнеудинском районе, отделения кожно-венерологического диспансера, туберкулезного отделения, детской поликлиники и здания автостанции в Тулуне. Также сдвинуты сроки реконструкции системы теплоснабжения Нижнеудинска, строительства городских канализационных сооружений на левом берегу реки Уды.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Пострадали восемь районов, где непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту, также были повреждены социальные и коммунальные объекты. На федеральном уровне в сентябре 2019 года была утверждена программа восстановления инфраструктуры, в которую включили 249 объектов. За прошедшее время пострадавших обеспечили новым жильем, в том числе возвели многоэтажные и индивидуальные дома, также в зоне ЧС построили защитные дамбы, ряд социальных объектов.