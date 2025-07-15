В Минэнерго спрогнозировали рост использования ИИ компаниями ТЭК

По словам замминистра ведомства Дмитрия Исламова, компании топливно-энергетического комплекса стали ключевыми потребителями отечественного ПО

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Доля компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК), применяющих технологии искусственного интеллекта (ИИ), достигнет 70% в 2027 году. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В рамках задачи по внедрению искусственного интеллекта по итогам 2024 года почти 60% (компаний ТЭК) уже используют искусственный интеллект в своей деятельности, это почти в два раза больше чем в 2021 году. В 2027 году число организаций, которые применят искусственный интеллект, составит уже 70%", - сказал он.

Исламов заметил, что предприятия ТЭК стали ключевыми потребителями отечественного программного обеспечения. "Организации ТЭК выступают крупнейшими заказчиками программного обеспечения радиоэлектронной продукции, расходы в 2024 году составили более 150 млрд рублей, 90% приходится на российские решения", - подчеркнул он.