В Саратове на ремонт дорог дополнительно направят 1 млрд рублей

Дополнительное финансирование также планируется в 2027 и 2028 годах, отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Дополнительный 1 млрд рублей направят на ремонт дорог в Саратове в 2026 году в рамках новой региональной программы, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Определили уровень финансирования на ремонт дорог в Саратове по новой программе, о которой говорил ранее. В следующем году областной центр к уже имеющемуся дорожному фонду дополнительно получит 1 млрд рублей", - сообщил глава региона. Речь идет о программе по обновлению городских улиц в течение трех лет.

Работы за счет дополнительных средств будут вести параллельно с реализацией нацпроекта и сверх запланированных ранее объемов.

Как отметил губернатор, чиновникам администрации необходимо подготовить список улиц, которые войдут в новую программу. В приоритете самые востребованные участки с высоким трафиком. Бусаргин добавил, что дополнительное финансирование также планируется в 2027 и 2028 годах.

"Объем финансирования значительный, поэтому перечень должен быть сформирован из расчета того, что обновление магистралей должно качественно улучшить дорожную обстановку и транспортную инфраструктуру в целом", - подчеркнул глав региона.

Как ранее сообщал губернатор, общий объем финансирования на ремонт дорог в Саратове в этом году составляет около 2 млрд рублей. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в порядок более 20 км асфальтового покрытия. Еще около 90 км восстановят за средства, поступающие от транспортного налога.