В России туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам

Речь идет об автобусах массой более 5 тонн и вместимостью более восьми пассажиров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает наделить субъекты РФ правом определять перечень транспортных средств, имеющих возможность передвигаться по выделенным полосам. Инициатива касается автобусов массой более 5 тонн и вместимостью более восьми пассажиров. Соответствующий законопроект с изменениями в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" опубликован Минтрансом на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в министерстве, документ подготовлен в рамках поручения правительства РФ об улучшении условий для туризма.

"Согласно законопроекту, все регионы получат право определять перечень автобусов, которые могут передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Речь идет о транспортных средствах массой свыше пяти тонн и вместимостью более восьми пассажиров", - сообщил Минтранс в своем Telegram-канале.

Министерство отметило, что такие полномочия есть только у городов федерального значения, а именно у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Нововведения позволят каждому субъекту страны принимать решения с учетом региональной специфики и городской инфраструктуры, а также потребностей жителей.

"В первую очередь это касается туристического транспорта и транспортного обслуживания массовых мероприятий. Инициатива позволит сократить время в пути и создать более комфортные условия для путешествий и отдыха", - отметили в Минтрансе.