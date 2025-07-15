Все показатели качества и безопасности продукта соответствуют нормам ГОСТ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" Россельхознадзора проконтролировали гуманитарную отгрузку 648 тонн гороховой крупы в Замбию. Об этом ТАСС сообщили в ФГБУ "ЦОК АПК".

"Специалисты Алтайского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ЦОК АПК" исследовали 3 партии шлифованного колотого гороха из Усть-Калманского района края общей массой 648 т. Продукцию проверяли в соответствии с нормами ГОСТ 6201-2020 "Горох шлифованный. Технические условия". Груз предназначался для отправки в Республику Замбия в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты определяли органолептические свойства гороховой крупы (цвет, вкус, запах, внешний вид), исследовали ее на наличие токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), остаточного количества пестицидов, ГМО, на зараженность вредителями хлебных запасов, а также определяли показатели качества.

"Исследования показали, что все показатели качества и безопасности гороховой крупы соответствуют нормам ГОСТ", - подчеркнули в центре.

Как сообщили в ФГБУ "ЦОК АПК", в 1961 году ООН создала масштабный гуманитарный проект - Всемирную продовольственную программу. Эта организация стала ведущей в мире по предоставлению экстренной гуманитарной продовольственной помощи. ВПП активно помогает пострадавшим от вооруженных столкновений и природных катаклизмов. Кроме того, организация занимается содействием проектам развития, уделяя особое внимание государствам с низкими доходами населения, где наблюдается постоянная нехватка продовольствия.

"В конце прошлого года Южная Африка столкнулась с беспрецедентным кризисом - ее поразила самая сильная за 100 лет засуха. Природный катаклизм поставил под угрозу существование огромного количества жителей и приблизил территорию к масштабной гуманитарной трагедии. <…> Особенно тяжелая ситуация сложилась в Мозамбике и Анголе. В ряде государств - Зимбабве, Замбии, Намибии, Малави и Лесото - власти были вынуждены объявить о национальном бедствии в связи с острейшим дефицитом продовольствия", - добавляется в сообщении.