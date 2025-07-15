Акции "Мать и дитя" на Мосбирже росли более чем на 3%

Такая динамика произошла из-за новости о том, что компания рассматривает для приобретения сеть лабораторий "Инвитро"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Стоимость акций MD Medical, управляющей сетью клиник "Мать и дитя", росла на Мосбирже более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне новости о том, что компания рассматривает для приобретения сеть лабораторий "Инвитро".

По данным на 10:41 мск, бумаги компании росли на 3,37%, до 1 095 руб. за акцию.

К 11:25 мск акции достигли максимального значения и торговались на уровне 1 098,8 руб. за бумагу (+3,73%).

По данным на 11:32 бумаги замедлили рост и находились на уровне 1 094,1 (+3,29%).

MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 65 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона РФ. Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже.