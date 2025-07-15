Индекс гособлигаций РФ поднялся выше 116 пунктов впервые с 18 марта 2024 года

По данным на 11:46 мск, RGBI рос на 0,64%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил отметку в 116 пунктов впервые с 18 марта 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 11:46 мск, индекс RGBI рос на 0,64%, до отметки в 116,01 пункта. К 12:15 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и находился на уровне 116,08 пункта (+0,7%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.