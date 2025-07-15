По словам представителя компании, для "Роснано" взыскания - это совсем непрофильная задача

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Компания "Роснано" открыта к досудебному урегулированию споров с учетом интересов акционеров, сказал ТАСС представитель компании.

"Группа открыта к досудебному урегулированию споров любой сложности с учетом интересов акционеров и в целях сохранения деловой репутации", - сказал он.

По его словам, для компании взыскания - это совсем непрофильная задача. "Мы развиваем заделы госкомпании. Более 50% портфеля доведено до промышленного внедрения", - пояснил представитель компании.