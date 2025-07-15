Документ предусматривает рост лимита до 2,8 млн рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о двукратном увеличении лимита страховых выплат по сберегательным сертификатам на срок свыше трех лет до 2,8 млн рублей. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в системе обязательного страхования до 2,8 млн рублей (с 1,4 млн рублей) по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более трех лет. Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов).

Предусмотренные изменения будут способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных трансформационных проектов, повысят привлекательность сберегательных сертификатов для населения, говорится в пояснительной записке.

Реализация положений не окажет существенного влияния на Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). В среднесрочной перспективе Банк России не ожидает существенного роста объема страховой ответственности ФОСВ по указанному виду вкладов, указывают в кабмине.

По состоянию на 1 января 2025 года всего 9 банков имеют средства вкладчиков, привлеченные с использованием сберегательных сертификатов. "Суммарный объем этих средств составляет около 4 млрд рублей, что составляет менее 0,01% обязательств банков, а также около 0,01% страховой ответственности ГК "АСВ" по всем средствам физических лиц. При этом 99% этого объема приходится на системно значимые кредитные организации. Кроме того, ФОСВ останется устойчивым даже в случае негативного сценария банкротства двух банков из топ-30, и ГК "АСВ" не потребуется краткосрочное привлечение средств в рамках открытой в 2015 году кредитной линии, неизрасходованный остаток по которой составляет 188 млрд рублей", - отмечается в пояснительной записке.

Как отметил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), принятый закон может оказать положительное влияние на финансовую устойчивость банковского сектора и уровень инфляции в стране. "Если процентные ставки по сберегательным сертификатам будут значительно выше, чем по обычным вкладам, их популярность будет расти. Это позволит банкам привлечь дополнительные средства на длительный срок и более точно планировать выдачу кредитов. Кроме того, увеличение объема долгосрочных инвестиций может способствовать снижению инфляции", - указал он.

Закон в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.