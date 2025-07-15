Глава ТПП: пошлины США ударят бумерангом по самой американской экономике

Сергей Катырин отметил, что эти меры не повлияют существенно на экономическую устойчивость России, которая за последние годы выстроила прочные связи с широкой коалицией партнеров из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Возможное введение пошлин против России и ее торговых партнеров вызовет эффект бумеранга и нанесет ущерб прежде всего самой американской экономике. Такое мнение высказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине.

"Если такие меры действительно будут реализованы, то они ударят бумерангом по самой американской экономике. Последствия ощутят и потребители, и производители, завязанные на поставки из стран, против которых могут быть введены ограничения. Мы уже наблюдали, как подобные шаги приводят к росту цен, сбоям логистики и сужению выбора товаров на рынке США", - отметил он.

По мнению главы ТПП, эти меры не повлияют существенно на экономическую устойчивость России, которая за последние годы выстроила прочные связи с широкой коалицией партнеров из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

"Наш экспорт достаточно диверсифицирован, а внутренняя производственная база развивается. Поэтому политически мотивированные пошлины, скорее, продемонстрируют кризис доверия в глобальной торговой системе, чем нанесут серьезный урон нашей экономике", - подчеркнул Катырин.