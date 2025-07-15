Акции торговались на уровне 0,5694 рубля за бумагу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Стоимость акций компании "ЮГК" на Мосбирже росла почти на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне того, что управляющая компания "ЮГК" перешла в собственность государства по данным ЕГРЮЛ.

По данным на 14:17 мск, бумаги компании росли на 2,03%, до 0,5642 рубля за акцию.

К 14:33 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 0,5694 рубля за бумагу (+2,97%).

Решение суда

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.