В ГД предложили увеличить количество семейных вагонов в поездах

Депутаты отмечают, что железнодорожный транспорт остается основным и наиболее доступным способом перемещения на дальние расстояния

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Анна Скрозникова направили письмо гендиректору РЖД Олегу Белозерову с предложением увеличить количество семейных вагонов в поездах дальнего следования. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отмечают, что железнодорожный транспорт остается основным и наиболее доступным способом перемещения на дальние расстояния для большинства российских семей. Несмотря на это, на всю сеть РЖД приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учетом потребностей семей с детьми, отметили парламентарии.

"С учетом вышеизложенного просим вас рассмотреть возможность включения не менее двух семейных вагонов в состав каждого поезда дальнего следования", - указано в письме.

Отмечается, что это обеспечит родителям с детьми повышенный уровень удобства и безопасности в пути, а также станет логичным шагом в развитии клиентоориентированной инфраструктуры железнодорожного транспорта.