В ГД предложили временно ввести бесплатный проезд мотоциклистов на платных дорогах

Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев отметил, что в настоящее время ввиду технических ограничений работы систем взимания платы, распознавание мотоциклов как отдельной категории транспортных средств и установление для них отдельных тарифов не представляется возможным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев направил письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением временно ввести бесплатный проезд по платным участкам дорог для мотоциклистов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что в настоящее время ввиду технических ограничений работы систем взимания платы, распознавание мотоциклов как отдельной категории транспортных средств и установление для них отдельных тарифов не представляется возможным.

"В связи с этим предлагаем <…> до устранения указанных технических ограничений предоставить мотоциклистам право бесплатного проезда по платным участкам автомобильных дорог", - указано в письме.

Кроме того, было предложено после внедрения технической возможности распознавания мотоциклов установить тариф на проезд мотоциклов по платным участкам автомобильных дорог в размере 50% от тарифа для легковых автомобилей.