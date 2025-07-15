ФАС оштрафовала Совкомбанк и Т-банк за ненадлежащую телерекламу

По мнению ведомства, действия организаций вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовых услуг

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк и Т-банк за ненадлежащую телерекламу, общая сумма назначенных штрафов составила 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Совкомбанк в своей телерекламе указывал крупным шрифтом привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 26,6% годовых. Иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени", - отметили в ФАС.

Аналогичную рекламу в видеоформате о вкладе с доходностью в размере 24% годовых распространял Т-банк. В ролике организации также в течение непродолжительного времени мелким шрифтом транслировались иные сведения, влияющие на сумму доходов.

По мнению ведомства, такие действия организаций вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовых услуг.

Служба возбудила дела о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу Совкомбанка и Т-банка ненадлежащей, а также оштрафовала организации.