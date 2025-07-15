Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 36,128 млн б/с

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в июне 2025 года производство на 433 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 12 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, представленных в июльском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 36,128 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на июнь, страны ОПЕК+ должны были добывать 36,14 млн б/с. Таким образом, альянс добывал ниже плана на 12 тыс. б/с.

При этом некоторые страны продолжили превышать свои обязательства по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Так, Казахстан в июне добывал больше плана ОПЕК+ на 479 тыс. б/с - 1,847 млн б/с против квоты 1,368 млн б/с.

Ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: Судана (на 39 тыс. б/с), Конго (на 21 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 16 тыс. б/с). В то же время Южный Судан, который некоторое время отставал от своей квоты, в июне превысил ее на 14 тыс. б/с. Нигерия превышает свою квоту по добыче на 47 тыс. б/с, Габон - на 57 тыс. б/с.

Среди стран ОПЕК, не участвующих в ограничениях по сделке ОПЕК+, в Ливии добыча снизилась на 24 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с. В Иране производство сократилось на 62 тыс. б/ с, до 3,241 млн б/с, в Венесуэле - выросло на 3 тыс. б/с, до 910 тыс. б/с.