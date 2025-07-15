ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годы

По оценке организации, мировой спрос на топливо может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), такой же прирост ожидается и в 2026 году, следует из июньского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, ОПЕК вновь сохранила свои оценки.

В абсолютном значении спрос на нефть в мире в 2025 году может составить 105,13 млн б/с, в 2026 году - 106,42 млн б/ с. Страны Азии, Китай и Индия в 2025 году обеспечат около 1,2 млн б/с роста спроса, а страны ОЭСР - 138 тыс. б/с, следует из отчета. В 2026 году на ОЭСР придется около 100 тыс. б/с из роста спроса, а на не входящие в ОЭСР страны, в первую очередь страны Азии, Индию и Китай - 1,2 млн б/с.

ОПЕК ждет роста спроса на топливо для транспорта, в том числе на авиакеросин - на 407 тыс. б/с в 2025 году, на бензин - на 378 тыс. б/с, на дизтопливо - на 94 тыс. б/с. В 2026 году спрос на авиакеросин и бензин продолжит увеличиваться, примерно на 370 тыс. б/с на каждый вид топлива, на дизель вырастет на 117 тыс. б/с.

Организация также сохранила прогноз по увеличению предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в этом и следующем годах. По прогнозу ОПЕК, добыча в странах в этом году вырастет на 0,8 млн б/с, в среднем до 54 млн б/с, а в 2026 году - на 0,7 млн б/с, до 54,7 млн б/с. Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а основное снижение ожидается в Анголе.