На реализацию нацпроектов в Курской области предусмотрели более 15 млрд рублей

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, по шести нацпоектам зафиксирован низкий уровень исполнения

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Более 15 млрд рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в Курской области в 2025 году, в прошлом году финансирование было на 2,2 млрд рублей меньше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В этом году на реализацию всех нацпроектов предусмотрено 15,3 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше по сравнению с 2024-м. Основной объем средств будет направлен на дороги, образование, социальную сферу, коммунальную инфраструктуру и строительство. Уровень исполнения по итогам первой половины года - 97,34%. При этом шесть проектов уже полностью завершены", - написал он.

По словам врио губернатора региона, по шести нацпоектам зафиксирован низкий уровень исполнения - это связано с техническими моментами: отсутствие авансирования, сроки доведения федеральных средств, внесение изменений в программы в связи с наличием объектов в приграничье, согласование с федеральным центром. Хинштейн поручил кабмину держать каждый объект на личном контроле и детально погружаться во все процессы, объекты должны быть выполнены в срок.

Также для повышения качества информационного сопровождения реализации проектов запустят рейтинг министерств. "Сегодня это не личная прихоть, а обязанность власти быть открытой и максимально прозрачной для наших людей. Реализация национальных проектов - не просто цифры и отчеты, а конкретные изменения в жизни каждого курянина", - добавил врио губернатора.