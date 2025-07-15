Основные работы сосредоточены в кварталах Шувалово-Озерки и на участках распределительных сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" разрабатывают проекты реконструкции 55 км трубопроводов в Выборгском районе города. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Теплоэнергетики ведут проектно-изыскательские работы по обновлению 55 000 метров трубопроводов. Мы ведем проектно-изыскательские работы по 15 адресам, которые выйдут в стройку в 2025-2028 гг. При этом не оставляем жителей без тепла - ресурс подается по временным трубопроводам", - пояснил Бравве.

Основные работы сосредоточены в кварталах Шувалово-Озерки и на участках распределительных сетей. Параллельно уже идет перекладка 2,5 км тепломагистрали на ул. Есенина, которая обеспечит теплом 50 зданий.

До конца 2024 года в районе планируют обновить 6,5 км тепловых сетей. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".