Страны, против которых будут применены дополнительные пошлины, могут и не отказаться от закупок из России, отметил советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении РФ к ВТО Максим Медведков

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Экономическое взаимодействие с Россией для целого ряда стран важнее, чем торговые отношения с США. В случае введения США пошлин в отношении торговых партнеров России при отсутствии договоренностей по урегулированию на Украине заменить поставки из РФ будет затруднительно и американскому рынку. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Намерение президента США ввести 100-процентные пошлины на ввоз товаров из стран, которые покупают в России нефть, уран и другие чувствительные для нашей экономики продукты, может привести к дальнейшему перераспределению географии мировой торговли и новым проблемам с функционированием производственных цепочек, в том числе внутри самих США. Заменить российские товары может оказаться сложно, а ведь та же самая нефть нужна для производства товаров и для американского рынка", - заявил советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении РФ к ВТО Максим Медведков.

По его мнению, страны, против которых будут применены дополнительные пошлины, могут и не отказаться от закупок из России.

"Поэтому непреодолимых проблем для нашей экономики возможные новые санкции не создадут", - полагает эксперт.

Торговля России с США, по крайней мере та ее часть, которая осуществляется напрямую, фактически иссякла, сократившись более чем в пять раз, указывает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук. В частности, объем ввоза российских товаров в США за январь - май этого года составил около $2 млрд - то есть примерно 1,3% от общего объема российского экспорта. По мнению эксперта, пошлины в отношении таких торговых потоков не окажут заметного влияния на совокупный российский экспорт. Однако для отдельных компаний, продолжающих взаимодействие с американским рынком, это может обернуться определенными потерям.

"Что касается угроз введения вторичных тарифов против стран, закупающих российское сырье и другие товары, такой сценарий пока выглядит маловероятным. Будут ли США готовы к новому витку обострения отношений с Китаем - крупнейшим покупателем российских товаров - остается открытым вопросом. Аналогичная ситуация и с Индией, а также другими крупными экономиками. Давление, скорее всего, может быть направлено на менее значимых партнеров, включая страны ЕАЭС, активно торгующие с Россией. Однако для многих из них экономическое сотрудничество с Россией важнее, чем торговые отношения с США", - подчеркнул Фиранчук.

Дополнительным ограничением для реализации подобных мер остаются вопросы администрирования: обладают ли США необходимыми ресурсами для отслеживания потоков российского сырья и других товаров, особенно с учетом возможной перевалки в третьих юрисдикциях, а также искажений или сокрытия торговой статистики.

"В совокупности все эти угрозы на данном этапе выглядят ограниченно реалистичными, особенно в отношении крупнейших рынков сбыта российских товаров", - добавил Фиранчук.