Российские банковские перечисления по объему оказались на третьем месте после американских и итальянских

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Объем денежных переводов из России в Грузию с января по июнь 2025 года составил $218 245 200, что на 32% меньше аналогичного показателя в 2024 году. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Грузии.

Российские переводы по объему оказались на третьем месте. На втором расположилась Италия: в январе-июне из этой страны в Грузию было переведено более $295 млн, что на 7% больше аналогичного показателя в 2024 году. На первом месте находятся США - с января 2025 года оттуда в Грузию было переведено более $321 млн, что на 20,7% больше показателей годом ранее.

Всего в Грузию из разных стран мира с января по июнь было переведено более $1,7 млрд, что на 3,5% больше аналогичного показателя за 2024 год.