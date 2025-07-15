Ставрополье на 20% нарастит площади орошаемых земель к 2030 году

В Ставропольском крае производители получают господдержку при создании и модернизации систем орошения

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Ставрополье введет дополнительно не менее 20 тыс. га орошаемых земель к 2030 году, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева. Таким образом, площадь орошаемых земель в регионе увеличится не менее чем на 20%.

"Губернатором [Владимиром Владимировым] в 2014 году была поставлена задача об увеличении орошаемых до 100 тыс. га. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 103 тыс. га, поставленную задачу выполнили. Есть долгосрочный прогноз по увеличению мелиорируемых земель в Ставропольском крае. По предварительным прогнозам и расчетам до 2030 года планируется увеличить дополнительно на 20 30 тыс. га орошаемых площадей", - сказала она в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

В Ставропольском крае производители получают господдержку при создании и модернизации систем орошения. В 2025 году планируется просубсидировать создание мелиоративных систем на площади около 6,7 тыс. га.

"Всего на текущий год объем средств составляет порядка 1 млрд рублей. Никогда Ставропольскому краю столько средств не доводилось [из федерального бюджета на развитие мелиорации]. Последние годы объем выделяемых средств составлял 600 800 млн рублей", - пояснила Тамбовцева.

Ставропольский край находится в зоне рискованного земледелия. Последние годы в регионе отмечаются засухи и дефицит влаги, в 2025 году регион привлекал самолет-лабораторию Росгидромета для увеличения количества осадков. Власти региона отмечают, что развитие мелиорации позволяет минимизировать риски потери урожая для аграриев и наращивать урожайность некоторых культур.