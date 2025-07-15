Министр финансов указал, что встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном может состояться в начале августа

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай могут провести новый раунд торговых переговоров в течение нескольких недель в третьей стране, сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Министр финансов указал, что встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном может состояться в районе начала августа. "Мы работаем над тем, можно ли ее устроить в третьей стране", - добавил Бессент.

Помимо этого, глава американского Минфина заверил, что ситуация в переговорах Пекина и Вашингтона "очень хорошая" и не стоит преждевременно беспокоиться о приближении крайнего срока, установленного ранее американской администрацией на август. "Я говорю игрокам на рынке не беспокоиться о 12 августа", - отметил Бессент.

8 июля американский президент Дональд Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.