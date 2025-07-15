Объем вложений до 2030 года увеличится на 84,5 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Перечень масштабных инвестиционных проектов на Ставрополье расширили тремя новыми подпроектами. Объем вложений до 2030 года увеличится на 84,5 млрд рублей, сообщил в Telegram-канале министр экономического развития края Антон Доронин.

"Прорывные направления на Ставрополье дополнились новыми подпроектами <…> - мультиягодный кластер в Кочубеевском округе, предприятие по убою и переработке баранины в Нефтекумском округе, спортивно-оздоровительный экокурорт в Кисловодске. В итоге по шести прорывным проектам увеличим показатели инвестиций на 84,5 млрд рублей, произведенных товаров и услуг более чем на 66 млрд рублей и дополнительно создадим больше 4,3 тыс. новых рабочих мест", - написал он.

Краевой министр отметил, что доклад о реализации прорывных проектов в регионе в формате видеоконференцсвязи заслушал замминистра экономического развития России Сергей Назаров. "Проекты прошли все этапы согласования. Два из них реализуем по нашей договоренности - заключили соглашения на Кавказском инвестиционном форуме. Также приняли инициативы на координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции", - написал Доронин.

Прорывные проекты на Ставрополье реализуются в соответствие с краевой моделью экономического развития до 2030 года. Ранее в правительстве региона журналистам сообщали, что сумма прогнозируемых инвестиций изначально превышала 700 млрд рублей с созданием около 38 тыс. рабочих мест. В качестве прорывных в регионе были определены проекты создания кластера по производству удобрений и азотных соединений, строительство ветроэлектростанций, развитие агропромышленного кластера, туристско-рекреационного потенциала Кавказских Минеральных Вод и логистического хаба "Невинномысск".