Согласно законопроекту, в радиопрограммах время такого предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Документ инициирован группой депутатов.

Законопроект разработан согласно поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, указал ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Согласно законопроекту, в радиопрограммах время такого предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем 7% рекламной площади.

"Неограниченное потребление безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) способствует попаданию в организм тонизирующих компонентов (кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон и др.) выше допустимых уровней суточного потребления, что может нанести вред здоровью, в том числе сердечно-сосудистой системе, органам пищеварения, нервной системе", - говорится в заключении комитета Госдумы по охране здоровья.