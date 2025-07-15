Значительный рост отмечен, в частности, в производстве переработанного картофеля, дрожжей, детского питания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

ЛИПЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Предприятия Липецкой области в январе-мае 2025 года отгрузили и реализовали товаров на сумму 134,5 млрд рублей. Значительный рост отмечен в производстве переработанного картофеля, дрожжей, детского питания и других категорий, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

С января по май этого года года производство мясосодержащих консервов выросло на 4%, колбасных изделий - на 9%, а выпуск консервов из мяса и субпродуктов птицы увеличился больше, чем в три раза. Также было произведено свыше 47 тыс. тонн соевого масла, что на 2,5% превышает показатели прошлого года. Этот продукт активно экспортируется - с начала года за рубеж поставлено 3,8 тыс. тонн соевого масла, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 год.

"Липецкая область укрепляет лидерские позиции в производстве переработанного картофеля, объемы которого выросли на 30%. Регион остается крупнейшим поставщиком картофеля фри и картофельных долек в торговые сети и предприятия общепита по всей России", - сказал Артамонов.

По его словам, значительный рост наблюдается и в молочной отрасли: производство питьевого молока увеличилось на 5%, творога - на 8%, кисломолочных продуктов - на 11%, а выпуск мороженого вырос в 2,2 раза. На 20,5% увеличилось производство дрожжей, которые, как и детское питание, активно экспортируются. Выпуск детского питания также демонстрирует положительную динамику: производство молочной продукции для детей выросло на 4%, продукции на зерновой основе - на 22%, а питьевой воды и напитков для детского питания - на 6%.

По итогам первого квартала 2025 года среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях пищевой промышленности выросла на 17,8%, приблизившись к 93 тыс. рублей.